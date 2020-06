Sky, Marchetti: "Stipendio più alto per Mertens. Tre top club europei volevano provarci..."

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Sky Luca Marchetti ha così parlato del rinnovo di Mertens: "Due anni ancora con il Napoli, con opzione per il terzo anno (da poter esercitare liberamente, e quindi non legata a obiettivi o risultati). Le cifre sono leggermente più alte del contratto attuale e di futuro dirigenziale, al di là delle belle parole del presidente nei giorni scorsi, nel contratto non si fa menzione. Mertens ha scelto letteralmente il Napoli. La trattativa per il suo rinnovo, essendosi rallentata per via del Covid, non è stata per forza banale. Anzi: in tanti hanno cercato di capire se era possibile convincerlo del contrario. Inter in testa, insieme a PSG e Chelsea. Senza contare le informazioni richieste da tutte le altre in giro per l’Europa".