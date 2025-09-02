Sky, Marchetti svela: "Il Napoli voleva Juanlu e Brescianini, ecco qual è stato il problema..."

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, parla a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli ha chiuso il suo mercato, lo sforzo economico per acquistare Hojlund è stato superiore anche al previsto, ma era necessario. Il club avrebbe voluto impreziosire ulteriormente la rosa con Juanlu Sanchez e con Brescianini e se non ci fosse stato l’infortunio di mercato, gli ultimi colpi che aveva in testa sarebbero stati questi. E’ stata una campagna acquisti che ha portato sicuramente un titolare in più, ovvero De Bruyne, e ha consentito al Napoli di avere alternative all’altezza dei titolari in quasi tutti i ruoli.

Era questo lo step di crescita e anche lo slancio da dare al progetto tecnico di Conte. Era difficile trovare calciatori più forti di quelli attuali. Il Napoli può permettersi di cambiare formazioni, è riuscita a risolvere in maniera brillante l’infortunio di Lukaku acquistando un attaccante importante. Il Napoli è una squadra completa, forse la più completa della Serie A, non perfetta, per carità. Quello portato avanti dal club azzurro è stato un mercato coerente che ha seguito precise linee guida. I prezzi alti per Beukema, Milinkovic e Lucca? In verità è tutto relativo, i prezzi sono schizofrenici, ma spesso sono stati alti, il Milan ha venduto per 40 milioni il difensore Thiaw, lo scorso anno l’Inter pagò 15 milioni per il secondo portiere Martinez e gli attaccanti costano sempre, quindi…”.