Sky, Marchetti: "Terzino? Aggiungere senza cedere sarebbe un azzardo"

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del calciomercato azzurro: “Un terzino per il Napoli è possibile a gennaio, ma non è una necessità rispetto al centrocampista che è invece un ruolo scoperto. Sarebbe un discorso di aggiustamento legato al discorso di Ghoulam che in questo momento non è arruolabile. Andare ad aggiungere e basta sarebbe un azzardo, anche perché c’è Hysaj che può giocare sia a destra che a sinistra”.