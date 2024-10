Sky, Marianella: “Conte fa il furbacchione, ma il Napoli è da scudetto anche se l’Inter è favorita”

Il giornalista Massimo Marianella, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della lotta Scudetto di quest'anno: "Conte fa il furbacchione, perché il Napoli è una squadra da Scudetto. Per come è stata costruita, perché c’è lui e non ha gli impegni europei. Il Napoli insieme alla Juventus è mezzo gradino sotto l’Inter, che rimane favorita".