Sky, Marianella: “Se a fine mercato offrono 50mln per Osimhen, cosa fa il Napoli?”

"Le pretendenti sono poche, Chelsea, Arsenal e Psg".

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella ha parlato del mercato del Napoli suffermandosi sulla situazione Osimhen: "Osimhen ha una clausola alta, siamo però sicuro che a 100 il Napoli possa darlo.

Ma cosa accade se a due giorni dalla fine del mercato si presenta una società e dice qui ci sono 50mln? Cosa farebbe il Napoli in quel caso? Osimhen è tutelato da un grande stipendio, potrebbe anche decidere di restare con un grande allenatore, il Napoli invece deve far spazio a Lukaku per Conte e liberare uno stipendio che non dico non si può permettere, perché se lo può permettere, ma che renderebbe complicata la stagione dei partenopei. Le pretendenti sono poche, Chelsea, Arsenal e Psg".