Sky, Marocchi: “Antonio, fattene una ragione! Conte fintamente arrabbiato”

Nel post-partita di Atalanta-Napoli su Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ex compagno di squadra di Antonio Conte alla Juventus, ha parlato del tecnico azzurro: "È fintamente arrabbiato, quando dice: ‘Ma come! Non mi riconoscete i meriti perché ho avuto difficoltà e mi hanno venduto i giocatori’. Antonio, fattene una ragione! L’equazione è semplice, la squadra che prende Conte, a detta di tutti, male che vada arriverà seconda-terza. Poi adesso è lì…”

Finire la partita con l’Atalanta con Mazzocchi e Spinazzola, cioè hai la fortuna di avere nello spogliatoio una felicità immensa. Vuol dire coinvolgere tutti, non c’è nessuno che vada in panchina con la faccia triste che rischia di contagiare il gruppo. Vale punti questo”.