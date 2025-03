Sky, Modugno: “Allenamento congiunto organizzato per Neres, è servito per questi motivi”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: “I dati sui gol del Napoli non esprimono il potenziale a disposizione di Antonio Conte, che però sta ritrovando tutti quanti. A cominciare da Neres, per il quale ieri di fatto è stata quasi organizzata quell’amichevole, che viene definita allenamento congiunto, con la Puteolana, squadra di Serie D.

E’ servita per mettere minuti nelle gambe, per monitorare un po’ la brillantezza e la spunto. E lui, agendo in quel 4-2-3-1 largo a destra, rientrando può liberare il sinistro. Giocatore che può darti soluzioni alternative per un Napoli che lì davanti in questa volatona deve fare di più, se vuole tenere testa all’Inter”.