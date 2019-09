Sky, Modugno: "Ancelotti non cambierà, è solo una questione atletica e la sosta servirà a questo"

A Radio Kiss Kiss Napoli durante "Ultim'ora" è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "C'è da prendere il buono di questa sosta, giocatori come Koulibaly e Llorente avranno modo di recuperare dal punto di vista della condizione fisica.



Tanti nazionali? Ci sono allenatori che vivono questo periodo con ansia e chi invece ormai la prende con filosofia come Ancelotti aspettando i rientri dei calciatori azzurri.



Modifiche tattiche? Non credo ci saranno. Ora è solo questione di condizione atletica e di equilibri. Qualche giocatore deve ritrovare il passo che ancora non ha, l'inizio di stagione è sempre cosi. I sette gol presi sono una spia ma non un allarme.



Sono errori che possono rientrare? Progressivamente si migliorerà nella fase difensiva che coinvolge tutti. Pian piano si ritroverà la solidità che è del Napoli.



4-2-3-1? La scelta di Ancelotti è stata anche mentale. Siamo solo alla seconda giornata, mostrare delle perplessità sul sistema di gioco provato durante il ritiro non sarebbe stata una scelta giusta.



Rinnovo Maksimovic? Si se ne parla già da prima di Ferragosto. C'è ancora qualcosa da aggiustare ma le posizioni non sono lontane".