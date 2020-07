Sky, Modugno: "Champions mai così affascinante, sarà appuntamento con la storia"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "E' un appuntamento anche con la storia il match contro il Barcellona. La Champions League non ha mai avuto un epilogo così affascinante, con le Final Eight nella stesse sede in pochi giorni. E' un'opportunità di crescita importante per il Napoli squadra e per il brand Napoli. Ci sono comunque tante incognite. La gestione dell'ultimo periodo è orientata alla partita di agosto. Il momento del Barcellona, comunque, lascia il tempo che trova. Sarà così alta la posta in palio che in quel momento qualsiasi tipo di lacerazione interna sarà dimenticata, ci si compatta".