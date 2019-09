Sky, Modugno: "Con Il Cagliari nuova coppia in attacco. A sinistra potrebbe esserci Younes"

A Radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione Ultim'ora è intervenuto il giornalista Sky, Francesco Modugno che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ancelotti sta pensando ad una gestione delle risorse cercando di convolgere tutti i giocatori, quello che vedremo mercoledì sarà un Napoli diverso rispetto al Lecce. Il Napoli è la squadra che ha cambiato più giocatori, i numeri stanno premiando gli azzurri che stanno cercando di fare qualcosa di straordinario provando a battere la Juventus. Il Napoli fin qui ha fatto bene e serve continuità soprattutto con le squadre piccole.



Scelte in attacco? Llorente ha fatto bene, Milik ha bisogno di un po di tempo per ritrovare il ritmo partita. Domani si punterà sui due piccoletti, la sensazione è che Lozano e Mertens siano i più accreditati, bisogna aspettare domani



Formazione del Napoli? Non è presto per pensare alla formazione. Gli allenatori sanno le formazioni un minuto dopo aver giocato la precedente. Mi aspetto un rientro di Rui, Meret e Di Lorenzo. Vediamo se Manolas dà garanzie dal punto di vista fisico. Tra Zielinski e Fabian uno potrebbe riposare.

A sinistra Younes una speranza la può avere in quanto Insigne una delle prossime tre la potrebbe saltare. Domani avremo qualche indicazione più certa".