Sky, Modugno: "Con la Juve mai una gara normale, ma il risultato pesa meno del solito"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Francesco Modugno: "Non è mai stata una gara normale Juve-Napoli, non lo sarà anche se alla seconda giornata. Il risultato pesa un po' meno rispetto al solito. Ancelotti è un numero uno nella comunicazione e col sorriso ci fa capire delle cose e tutto quello che vuole dire lo dice e lo fa arrivare. C'è la consapevolezza e la fiducia nel gruppo, lui sottolinea sempre che c'è qualità, lo diceva anche l'anno scorso ma sembrava una dichiarazioni dovuta. Lui l'ha alimentata anche col mercato, la società si muove in sintonia con l'allenatore. Icardi? Non possono esserci rimpianti, mai il Napoli era arrivato ad offrire certe cifre di cartellino e ingaggio e mai ha fatto così tanto per comprare un giocatore. Lui non ha mai aperto, quindi nessun rimpianto".