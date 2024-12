Sky, Modugno: "Conte, rischio calcolato con la Lazio. Bene solo in tre"

Francesco Modugno, intervenuto da Castel Volturno, è intervenuto a Sky Sport per le ultime dopo il ko contro la Lazio: "Conte, rischio calcolato con grande consapevolezza con tutti i dubbi che potevano anche starci come la tenuta, l'adattabilità di qualcuno in una zona dove ha giocato poco, meccanismi non rodati.

Ma c'era quel principio e quella volontà di gestire il gruppo con coerenza per gratificare chi aveva giocato meno verificandone il livello. Eccetto qualcuno, le risposte arrivate non sono positive. Bene Neres così come Simeone e Gilmour, poi tanti in difficoltà. Ora il Napoli ha un solo obiettivo, testa esclusiva al campionato con un livello di pressione che sale ma con la voglia di fare bene. Conte vuole subito voltare pagina".