Sky, Modugno elogia il mercato azzurro: "Per la dimensione del Napoli è da 8,5!"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli



Problema trequartista? Il Napoli ha giocatori che sono tutti molto versatili tatticamente. Tranne Callejon tutti possono giocare su tutto il fronte offensivo.



Hysaj? E' una situazione imposta dal mercato. C'erano idee diverse infatti il giocatore aveva detto che voleva andare via. L'albanese è un buon giocatore ma con Ancelotti ha fatto più fatica, puo' dare però piu alternative tattiche giocando sia a destra che a sinistra.



Tonelli? Uno in Champions deve rimanere fuori, vediamo se nelle ultime ore di mercato si possa concretizzare qualcosa.



Un voto al mercato? Il mercato del Napoli è da otto e mezzo. Data la dimensione e la forza sul mercato la società azzurra ha preso Manolas, il migliore difensore che potesse prendere, un esterno con margini di crescita importanti come Di Lorenzo, ha preso Elmas che è un talentuoso, Lozano che è un crack e Llorente che tutelerà anche Milik non dando troppe pressioni al polacco".