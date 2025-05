Sky, Modugno: "Futuro Conte? Ecco cosa sarà davvero importante"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Televomero parlando del futuro di Conte: "Ribadisco quanto detto già da qualche settimana. Non era un agenda un incontro. Non c'è stato un rinvio. Si rinvia un appuntamento che era previsto. In questo caso non c'era nessun appuntamento. Uso una metafora sua, Conte è ancora sulla nave, per ora c'è un bel panorama, vediamo che accadrà quando arriverà al porto. Io continuo a dire che, più che i progetti, conterà molto l'empatia, la sintonia, il ritrovarsi intorno ad una visione comune. Penso sia più questo".

