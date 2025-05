Podcast De Paola: "E se nel contratto di Conte ci fosse una clausola per liberarsi in caso di Scudetto?"

Il giornalista Paolo De Paola è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Tudor, parole dure su come ha trovato la squadra:

"Non mi piacciono queste parole. Denigrare il lavoro degli altri non va. Era una squadra a un punto dal quarto posto alla fine, parlare di buco profondo mi sembra eccessivo. Poteva dire di una squadra che non riusciva a trovare una fisionomia e personalità. Per il resto forse sul giocare in dieci è anche colpa sua. Non mi estranierei mai dalle responsabilità, ora che sei comunque in lotta per un quarto posto che è il minimo sindacale. Sono dichiarazioni fuori luogo. Sono parole di un tecnico che non rimarrà".

Quindi non confermerebbe Tudor?

"Queste parole mi danno l'impressione di una ristrettezza di idee. Doveva parlare di una società importante, ma anche altro. Così mostra dei limiti di carattere. La Juve con Motta ha fatto partite di livello, non è tutto da buttare. Tudor non ha fatto meglio di Motta come media-punti, quindi non può essere definito un grande miglioramento. E' un piccolo miglioramento. Doveva vincere lo scontro diretto contro Bologna o Lazio. I due rossi mi fanno capire che c'era una situazione particolare nel gruppo, di cui anche lui è responsabile. Sono dichiarazioni di chi sa deve andare via. Sono dichiarazioni conclusive queste".

Conte quindi il sostituto?

"Sono parole di chi svela cosa sta accadendo lì dentro. Certo che Tutankhamon ha gà preparato una piramide per Conte se gli dovesse fare qualche scherzetto, ma sono sicuro che nelle clausole ci sia qualcosa per Conte, proprio di un addio in anticipo in caso di vittoria dello scudetto. Per me i giochi sono fatti e andrà via da campione d'Italia. Per ADL è un modo per non fare una squadra da Champions".

Lotta Scudetto, come andrà?

"Il Napoli ha tutta la pressione, quella che non voleva Conte. L'Inter ora è più libera di testa".