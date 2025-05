Ventura sul Parma: "Visto contro l'Inter? Se tutto gira è forte! Ha belle individualità"

Il tecnico di lungo corso Giampiero Ventura è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per commentare la lotta salvezza. Queste le sue parole a cominciare dalla gestione di certi momenti: "Conta molto l’ambiente, tutti devono essere bravi a non mettere troppa pressione ai giocatori: la testa incide molto. Una partita che potrà decidere molto è Cagliari-Venezia. Se la squadra di Di Francesco dovesse vincere succederebbe un piccolo terremoto, perché verrebbero coinvolte squadre che si sentivano già salve. Dopo la sfortuna dell’anno scorso, con quella retrocessione al 91’ con il Frosinone per il gol di Niang dell’Empoli, Di Francesco meriterebbe di rimanere in Serie A. Ha dato una propria identità a una squadra che, pur senza grandi qualità individuali, almeno ha un filo conduttore: il gioco".

Sul Parma. "L’arrivo di Chivu ha dato una bella scossa. La squadra ha una buona qualità di base, delle individualità che là sotto non ha nessuno. Quando tutto gira bene giocano delle grandi partite, tipo quella contro l’Inter".