Il Mattino, Roano: "Comune e Abodi d'accordo: restyling Maradona si farà anche senza ADL"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista del “Il Mattino” Luigi Roano. Di seguito le sue parole: "L’American’s Cup è un evento che farà venire tutto il mondo a Napoli. Dopo i mondiali di calcio, è l’evento più seguito al mondo che può attirare soldi, investimenti e pubblico da ogni parte del mondo.

La notizia è stata una bomba esplosa all’improvviso. La vicenda è stata imbarcata dal fatto che solo gli stati delle singole città possono richiedere di avviare la trattativa con i team detentori della coppa America di vela. Le singole città non hanno voce in capitolo. Il governo e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto insieme al Sindaco di Napoli l’Italia e Napoli come luogo dove ospitare la Coppa America di vela che durerà un anno. I team già saranno a Napoli a giugno 2026, quindi sono attese in città circa 3mila persone tra team e famiglie.

Io ho una sensazione che è fondata su basi solide. Il governo con il Ministro dello Sport Abodi è in accordo con il Comune di Napoli e da qui deduco una certezza: lo stadio si farà, con o senza Aurelio De Laurentiis. Ci sarà una quota di soldi pubblici, ma non si tratta solo di quello. Ci saranno dei piccoli investimenti pubblici ma gli strumenti da commissario che il governo confiderà a Manfredi saranno quelli di andare sul mercato, garantendo crediti agevolati. Il Comune di Napoli ha addirittura offerto a De Laurentiis il progetto gratis per la riqualificazione dell'impianto.

Il Presidente del Napoli ha preso tempo e vuole rivedere il progetto ma in un primo momento è apparso freddo. Ci sono state tutta una serie di questioni che gli hanno fatto cambiare idea, ma bisogna considerare che adesso c’è una legge sugli stadi e a fine mese arriverà il decreto con cui verrà eletta la struttura commissariale. I Sindaci saranno commissari per la riqualificazione degli stadi pubblici. Infatti, il Sindaco Gaetano Manfredi sarà anche commissario degli stadi. L’impianto si farà, laddove non parteciperà il club, ne usufruirà chi gestirà la riqualificazione dello stadio che non è necessariamente la parte pubblica".