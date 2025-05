Di Marzio esalta McTominay: "MVP anche col Genoa: due assist e giocate mai banali!"

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Fantacalcio.it ha commentato il pareggio del Napoli contro il Genoa con le sue pagelle: “Un Genoa che non ha mai mollato, ha rimontato due volte lo svantaggio. Il Napoli adesso ha una sola lunghezza sull’Inter a due partite dalla fine. Migliore in campo secondo me McTominay, per i due assist e per una prestazione come sempre di livello alto.

Qualsiasi pallone giocato l’ha giocato in maniera mai banale, da 7 in pagella. 7 anche per Raspadori e Lukaku, hanno segnato e sono stati sempre pericolosi e trascinatori. Un Napoli un po’ spaccato tra prestazioni buone in attacco e meno buone tra centrocampo e difesa. A Olivera 5,5 perché si è fatto anticipare in occasione del 2-2 di Vasquez e anche nel primo tempo sulla traversa di Pinamonti. Nel Genoa bene Martin, il portiere Siegrist e anche il 2008 Ahanor mi è piaciuto tantissimo con gioventù, talento e personalità".