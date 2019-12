Sky, Modugno: "Oggi inizierà il ritiro voluto da Ancelotti. Alcuni azzurri già si sono ritrovati ieri..."

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha dato le ultime direttamente da Castel Volturno nella trasmissione Sky Sport 24 Today: "Per il momento ancora non ci sono calciatori. L'allenamento è fissato nel pomeriggio, poi gli azzurri resteranno qui. Il presidente meno di un mese fa voleva già che ci fosse il ritiro, ora la volontà è stata di Ancelotti. Alcuni calciatori si sono ritrovati già ieri al compleanno di Maksimovic. Il ritiro sarà lungo e pesante per provare a compattarsi, isolarsi dalle pressioni esterne e lavorare per tornare a fare risultati. Ancelotti cerca soluzioni in un momento in cui tutti sono in discussione.