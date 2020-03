Sky, Modugno: "Ripresa? Nel calcio ci sono situazioni già acclarate. Pensate al Benevento..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per il Benevento sarebbe davvero ingiusto non consentirgli di giocare la prossima stagione in Serie A. Non so in che modo si possa fare, ci sono gli organi preposti che hanno un quadro più chiaro del mio. Ma parliamo di una squadra che ha 20 punti di vantaggio a due mesi dalla fine del campionato. Per il Benevento vale lo stesso discorso che si fa per il Liverpool in Premier League: due situazione acclarate sportivamente. Sarebbe la mortificazione di un fatto".