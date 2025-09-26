Sky, Modugno: "Senza Lukaku, il Napoli sta imparando qualcosa di nuovo"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato a Televomero. Si è discusso di scelte di formazione per Milano ma anche di tattica: "La coppia Rrahmani-Juan Jesus può essere una soluzione di affidabilità, di esperienza e di caratteristiche che si vanno a combinare. C'è il gioco delle coppie, ci sono delle gerarchie e c'è un allenatore che, come tutti gli allenatori, riconosce i valori. La considerazione nei confronti di Juan Jesus è alta. Penso che, per esaltare le sue qualità, il Napoli debba lasciare libertà a De Bruyne. Confronto con Modric? Sono giocatori diversi.

Per l'assenza di Lukaku, questo Napoli sta imparando un nuovo modo di giocare. Hojlund è un giocatore differente. Avere un giocatore come Lukaku consentiva a McTominay di sopravanzare. Il Napoli, mai nella sua storia, ha avuto la forza politica di scegliere il proprio allenatore e di condizionare le scelte di Milan e Juventus: il Milan ha dovuto aspettare il Napoli per prendere Allegri e la Juventus ha dovuto tenere Tudor. "Chi scelgo tra Conte ed Allegri? Conte, perché nella quotidianità ne riconosco la grandezza".