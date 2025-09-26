Pepe: "Dopo un 3-0 alla Lazio Conte a momenti mi mangiava! Feci una battuta..."

Simone Pepe, ex calciatore della Juventus di Antonio Conte, si è soffermato sul tecnico salentino in un'intervista a Il Mattino: "Racconto un aneddoto che magari rende l'idea. Juve-Lazio, vinciamo 3-0, Conte arriva in riunione arrabbiato nero, eppure tutti noi ci aspettavamo ci dicesse "Siete stati bravi". Niente, inizia a farci vedere quello che avevamo sbagliato. A quel punto, io, che ero quello simpatico del gruppo, mi giro e gli dico "Mister, ma noi eravamo i bianconeri eh". Non ho manco finito la frase e a momenti mi mangia. Perché per lui non esistono altri modi di vivere anche le vittorie

E le sconfitte?

"Conte te la fa vivere un po' peggio di Allegri che invece vede sempre il bicchiere mezzo piena Antonio vuole vedere subito come hai sbagliato, Max inizialmente è più tranquillo. Che poi fuori dal campo Conte è davvero simpaticissimo eh"

Oggi come la farebbero giocare?

"Ovviamente parliamo di posizioni, perché le qualità dei singoli sono una cosa a parte. Nel Napoli di Conte giocherei al posto di Politano che è più codificato. Mentre nel Milan di Allegri giocherei nel ruolo di Pulisic: parte esterno ma tende ad accentrarsi. Allegri lascia più libertä mentre con Conte devi avere la tua posizione e sei libero solo negli ultimi metri".