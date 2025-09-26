Orsi: "Caprile è già pronto per una big. Già al Napoli aveva fatto bene"

Nando Orsi, intervistato da Tuttosport, parla così di Elia Caprile, portiere rivelazione di questo inizio di campionato e grande certezza in casa Cagliari: "Di Caprile apprezzo la maturità e la personalità con le quali scende in campo. Ai mezzi tecnici notevoli abbina anche una testa giusta. Il ruolo di portiere, infatti, è molto delicato e devi essere forte e strutturato anche dal punto di vista psicologico".

Caratteristiche ideali per chi gioca in una grande squadra…

"Certamente. Tra l’altro a Napoli nelle 5-6 occasioni in cui è stato schierato titolare Caprile ha sempre fatto bene. Poi ha scelto di andare a Cagliari per giocare con continuità e ha avuto ragione, visto che l’anno scorso ha trascinato i rossoblù alla salvezza con le sue parate. Crescerà ancora".