Orsi: "Caprile è già pronto per una big. Già al Napoli aveva fatto bene"
Nando Orsi, intervistato da Tuttosport, parla così di Elia Caprile, portiere rivelazione di questo inizio di campionato e grande certezza in casa Cagliari: "Di Caprile apprezzo la maturità e la personalità con le quali scende in campo. Ai mezzi tecnici notevoli abbina anche una testa giusta. Il ruolo di portiere, infatti, è molto delicato e devi essere forte e strutturato anche dal punto di vista psicologico".
Caratteristiche ideali per chi gioca in una grande squadra…
"Certamente. Tra l’altro a Napoli nelle 5-6 occasioni in cui è stato schierato titolare Caprile ha sempre fatto bene. Poi ha scelto di andare a Cagliari per giocare con continuità e ha avuto ragione, visto che l’anno scorso ha trascinato i rossoblù alla salvezza con le sue parate. Crescerà ancora".
