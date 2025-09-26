Galliani: "Sogno per Max e il Milan lo scudetto subito. Può farcela"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha non solo parlato del suo passato biancorosso, ma anche del Milan, club nel quale potrebbe tornare in una veste diversa rispetto a quelle che ha ricoperto per oltre 25 anni durante la gestione Berlusconi.

Allegri è tornato al Milan e lo sta rialzando.

"Max è un grande allenatore. Ci ho visto bene... Quando era al Cagliari, gli ripetevo: 'Lei ha il phisique du role' per il Milan. Perché, per guidare una grande, conta anche la presenza. Max giocava e vestiva bene. Un bel fioeu, direbbe Gullit. Il mio sogno è lo scudetto al primo colpo, come nel 2010. Può farcela, sono ottimista. I dirigenti rossoneri hanno fatto una scelta azzeccatissima".