Marolda: "Per la presenza di De Bruyne, il Napoli paga un prezzo troppo alto"

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto a Televomero a pochi giorni dalla sfida di Milano. "Il Milan ha il vantaggio di non fare le coppe, l'abbiamo visto l'anno scorso con il Napoli. Io credo che il Milan sia un'ottima squadra, ma che non sia l'unica anti-Napoli. Credo che, alle spalle del Napoli, si avvicenderanno più squadre a turno.

I nuovi acquisti del Napoli non giocano ancora, ma spero che presto lo facciano, perché sono costati dei soldi al club. Secondo me il Napoli è migliorato molto. Se diciamo che il mercato è stato fatto per completare e per riempire la squadra, non sono d'accordo. L'infortunio di Buongiorno? Da ignorante mi chiedo: un giocatore che ha la sua struttura muscolare andava gestito diversamente?

Milinkovic-Savic? Una cosa di lui non mi piace: non lo vedo tranquillo e sicuro sui cross, entra ed esce dall'area piccola. Il problema non è De Bruyne, ma la posizione di De Bruyne. Per quello che mi riguarda, non posso vedere De Bruyne a fianco a Lobotka. Per giocare con i quattro centrocampisti, il Napoli deve giocare con il 4-2-3-1 con De Bruyne alle spalle di Hojlund. La posizione di De Bruyne oggi ti porta ad annullare la catena di destra, si palleggia molto per vie centrali. Oggi il Napoli paga, per la presenza di De Bruyne, un prezzo troppo alto".