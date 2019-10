Sky, Nosotti: "Il Napoli ha tante eccellenze, credo ad Ancelotti quando parla di Scudetto"

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli-Scudetto? Credo alle parole di Ancelotti perchè lo conosco, sta lavorando per questo. C'è quest'Atalanta che in campionato può fare da ago della bilancia. Nel calcio c'è uno scatto in avanti, un quid che funziona, c'è qualcosa in più che è frutto del lavoro, del caso, è ancora tutto molto possibile. Credo che Ancelotti sia alle prese con un cammino non facilissimo di gestione, situazioni, infortunati, giocatori che non stanno dando quelle che serve e che potevano dare di più. Dalla cintola in su questo Napoli ha tante eccellenze".