Sky, Trevisani: "Gattuso non è Ancelotti, ma il palmares non ha portato molto..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e telecronista Sky, Riccardo Trevisani: "Gattuso ha fatto molto bene l'anno scorso, arrivando ad un passo dalla qualificazione in Champions con una squadra che ancora oggi non è così forte come vediamo. Ho grande fiducia in Gattuso, per come entrerà anche nello spogliatoio, poi certo non ha il palmares di Ancelotti ma col palmares di Ancelotti nell'ultimo anno e mezzo non si è andati poi così lontani".