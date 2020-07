Sky, Trevisani: "Napoli in gran forma e Koulibaly nella sua versione migliore"

Riccardo Trevisani, telecronista per Sky Sport di Napoli-Milan, ha così commentato il match nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli e Milan sono le due squadre migliori della Serie A, insieme al Sassuolo, per tenuta. Va tolta l'Atalanta, che in questo momento è superiore e fa un altro sport. Ma il Napoli ha diversi calciatori in forma che riescono a dare una spinta importante. Ho rivisto un Koulibaly nella sua versione migliore. Al Napoli non vincere costa relativamente, ma fare bene è importante nell'ottica del match contro il Barcellona di agosto".-