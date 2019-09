Sky, Ugolini: "Bel colpo d'occhio sabato nello stadio rinnovato. Younes può partire dall'inizio"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che con i lavori fatti per le Universiadi ci sarà un bel colpo d’occhio sabato al San Paolo. Lo stadio è indubbiamente migliorato molto.



Napoli diverso rispetto alle prime due giornate? Mi aspetto un miglioramento della fase difensiva e un Napoli nel segno del turnover in prospettiva della gara di Champions. Credo ci saranno dei cambi rispetto alla gara di Torino. Vedremo se sarà un Napoli con un 4-4-1-1 o con un 4-2-3-1.



Rinnovi di Mertens e Callejon? I rinnovi di Mertens e Callejon sono due discorsi diversi. Il belga ha dei numeri straordinari, è un giocatore importante, bisogna capire se lui vuole un’avventura fuori dall’Europa. Per Callejon è un discorso diverso perché si lavora su un biennale. Vedremo quale sarà la richiesta dei giocatori



Altri rinnovi? Milik è in scadenza e c’è stato più di qualche contrasto. il rinnovo del polacco è una priorità del Napoli e lo dimostra anche le parole di oggi di De Laurentiis. Stesso discorso per Zielinski anche se qui c’è la massima disponibilità del giocatore nel trovare un accordo.



Younes Ed Elmas? Credo che Younes possa partire dall’inizio, per Elmas bisogna capire come è tornato dalle gare di qualificazione".