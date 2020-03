Sky, Ugolini crede in Meret: "Migliorerà coi piedi e l'anno prossimo saprà riprendersi il posto"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, si è soffermato sul dualismo Meret-Ospina nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret è un calciatore di straordinario avvenire, l'ha dimostrato con parate particolarmente significative in Champions League, fa la differenza anche in notti importanti. Alcuni inciampi ci stanno nel percorso di un portiere, pensiamo ad esempio al primo Donnarumma. Non ci trovo nulla di strano che vada in panchina adesso, tanto c'è tutto il tempo per migliorare con i piedi e riprendersi il posto. Metterlo in discussione in questo momento è un esercizio azzardato, il prossimo anno saprà riprendersi la maglia da titolare".