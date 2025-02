Sky, Ugolini: "Due frasi di Conte confermano la scelta del 3-5-2"

Giacomo Raspadori titolare col Napoli ancora schierato col 3-5-2 contro l'Inter. Ne parla il giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport: "Tutto lascia pensare che sarà ancora un Napoli col 3-5-2. Conte ha detto un paio di cose che hanno orientato questo pensiero: Olivera che non è ancora pronto al 100% e dunque non potrà esserci con Spinazzola nel 4-3-3 e poi ha parlato di Raspadori che in questo momento sta dando qualcosa in più rispetto agli altri. L'unico ballottaggio al momento vivo è quello tra Gilmour e Billing".

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), sabato 29 febbraio ore 18:00

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Gilmour-Billing 55-45%, Raspadori-Olivera 55-45%

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres, Anguissa

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo