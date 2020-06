Sky, Ugolini: "Fabian via solo per offerta irrinunciabile. Koulibaly? Discorso diverso..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le indicazioni a Giuntoli sono state date e sono chiare: Fabian vale più di 60 milioni, ha più di tre anni di contratto e il Napoli ha speso 30 milioni per prenderlo due anni fa. La plusvalenza sarebbe importante ma non irrinunciabile, per cui serve una cifra diversa. Koulibaly? E' vero che ha ancora due anni di contratto, ma c'è un gentelemen's agreement: se arriverà un'offerta il Napoli non si metterà di traverso".