Sky, Ugolini: "Il mercato andrà pesato in vista delle possibili partenze dei big"

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato azzurro: "Giuntoli sta preparando già il terreno per giugno. Questo mercato andrà pesato al momento delle grandi partenze: bisognerà capire come il Napoli sostituirà i vari Mertens, Koulibaly, Callejon e Allan. Le indicazioni sono confortanti, il Napoli sembra voglia spendere. C'è da capire chi arriverà per sostituire questi calciatori"