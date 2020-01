Sky, Ugolini: "Il Napoli ha i soldi per il mercato, il problema sono gli ingaggi..."

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato azzurro: "Questo mercato andrà pesato a giugno, vedremo chi partirà dei big e come saranno sostituiti. Questo è un mercato fatto per colmare determinati deficit. Tutti gli acquisti sono da Napoli, calciatori giovani e interessanti. E' chiaro che non si tratta di Higuain e Cavani al momento, ma sono operazioni corrette. Cessioni? Il Napoli ha 120 milioni in cassa, il problema è che il monte ingaggi deve essere rapportato al fatturato. Il rapporto costi-fatturato deve essere 1:1. La voce più importante è il monte ingaggi".