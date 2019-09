Sky, Ugolini: "Lozano era tra i primi nomi sulla lista di Ancelotti, ha preferito Napoli al Milan"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Hirving Lozano nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano era nei primi tre nomi della lista presentata da Ancelotti. E' stata una trattativa faticosa ma è stata chiusa. Ha preferito andare al Napoli ed è facile farlo per un ragazzo di 24 anni oggigiorno perché il Napoli, dopo la Juventus, in Italia è la società più in vista, meglio del Milan. Hirving può fare molto bene con l'aiuto di Carlo Ancelotti".