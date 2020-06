Sky, Ugolini: "Quattro gare decisive nella rincorsa Champions! Callejon? Non mi sbilancio..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le prossime quattro partite saranno indicative per la rincorsa Champions League: Verona, SPAL, Atalanta e Roma. Già domani potremmo avere una indicazione interessante per capire se il Napoli riuscirà a mantenere quanto di buono fatto in queste prime due partite di Coppa Italia. Callejon? Non possiamo sbilanciarci sul rinnovo, dipende da lui e dal presidente De Laurentiis".