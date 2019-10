Sky, Ugolini: "Raiola a Castel Volturno fatto ordinario, sono previste altre visite lì..."

MULTIMEDIA TABELLA - VALORE ROSA: IL NAPOLI SALE A 653MLN (+4%) E SI CONSOLIDA SECONDO, TRASCINATO DA FABIAN E MERET Per Transfermarkt, sito di riferimento per le valutazioni di mercato, la rosa azzurra s'è consolidata al secondo posto passando da 625mln a 653mln Per Transfermarkt, sito di riferimento per le valutazioni di mercato, la rosa azzurra s'è consolidata al secondo posto passando da 625mln a 653mln