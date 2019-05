Sky, Ugolini: "Terzini? Dopo Di Lorenzo bisogna muoversi in uscita perché ce ne sono già altri quattro"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Massimo Ugolini: "Castagne? C'è l'accordo col Napoli, ma Gasperini ha avuto carta bianca dall'Atalanta dopo la sua conferma in panchina. Se non c'è la disponibilità dell'Atalanta, che è andata in Champions, diventa dura l'operazione. Bisogna anche muoversi in uscita, ci sono Hysaj e Mario Rui in uscita, oltre a Malcuit e Ghoulam. Bisogna attendere le uscite per liberare anche i posti. Veretout? E' un ottimo giocatore, a me piace molto, ha le caratteristiche giuste per il gioco di Ancelotti. E' un tassello che ti fa crescere in mezzo al campo".