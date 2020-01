Sky, Zanon: "Napoli ha chiesto a Mendes di trovar squadra a Ghoulam"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Federico Zanon, giornalista e telecronista Sky Sport: "Donnarumma e Sirigu sono confermati per la Nazionale italiana mentre per il terzo portiere è una corsa tra Gollini e Meret. Il portiere azzurro deve dimostrare di avere carattere e anche superare la concorrenza con Ospina a Napoli".

MERCATO NAPOLI - "Il mercato del Napoli non finisce qui, l’idea è far entrare anche un terzino sinistro. Il club sta programmando anche per la prossima stagione anche perché è lontano dalle posizioni che contano. Giuntoli dato mandato a Mendes di trovare una squadra a Ghoulam, ma al momento non c’è nessuna offerta concreta”.