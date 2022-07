Solbakken, l'esperto di calcio norvegese: "Perfetto per il Napoli, può giocare in due ruoli"

Loris Boni, esperto di calcio scandinavo, ha parlato del possibile arrivo al Napoli di Ola Solbakken ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Loris Boni, esperto di calcio scandinavo, ha parlato del possibile arrivo al Napoli di Ola Solbakken ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Può giocare da esterno d'attacco sinistro, ma anche a destra perché utilizza entrambi i piedi. Secondo me questo calciatore sarebbe la perfezione per il Napoli. Tecnicamente è molto dotato, può fare indistintamente entrambe le fasce. Ho visto parecchie partite sue al Bodo, non è arrivato al top contro la Roma, già era al top in questo calcio".