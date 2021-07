Sollazzo: "Con Spalletti al Napoli c'è di nuovo l’allenatore al centro del villaggio"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista e scrittore Boris Sollazzo ha parlato di Luciano Spalletti: "Il nuovo tecnico del Napoli è un comunicatore quasi da comizio politico, ha tre o quattro fiammate e poi volutamente diventa quasi soporifero. Le pause che prende sono dovute perché non vuole sbagliare niente e perché è un teatrante, cerca di mettere in un certo qual modo a disagio il proprio interlocutore. In conferenza ha detto che non ci sono incedibili, non ha assicurato, a parte Di Lorenzo, un posto da titolare a nessuno. Con Spalletti al Napoli si messo di nuovo l’allenatore al centro del villaggio, che forse mancava ai tempi di Sarri. Forse il più forte comunicatore tra gli allenatori visti a Napoli è stato Benitez, Spalletti è la versione toscana e un po’ più rude di Rafa. A me è piaciuto, non ha detto che sarà un mercato da 10 e lode o che sono tutti campioni, ha solo detto che se resteranno tutti sarà contento. De Laurentiis non ha mai lasciato un allenatore appena arrivato in braghe di tela, hanno sempre avuto la prima campagna acquisti estremamente valida. Quindi la smobilitazione con un nuovo tecnico sarebbe una novità per il Napoli".