Solo 18’ di gioco effettivo nel 2T e tanti falli, Marolda: ”Verona è stato l'anticalcio”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda. “Primo posto in campionato, primo posto in Europa League, solo 4 gol presi, 10 vittorie e due pareggi. Io penso che questo Napoli non possa essere messo in discussione da nessuno. Col Verona la gara è durata 95 minuti, 44 minuti di tempo effettivo, 18 nel secondo tempo. Come si fa a giocare in 18 minuti contro una squadra che ti fa un sacco di falli? Ieri il Verona è stato la negazione del calcio”.