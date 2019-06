Somma: "Non capisco il mancato interesse di grandi club per Diawara, a Napoli bloccato da mostri sacri!"

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l'allenatore Mario Somma, per commentare la situazione di casa Napoli: "Non capisco perché Diawara non riscuota interesse da parte dei grandi club. E' molto forte nel suo ruolo ed è vero che non ha una fisicità straripante, ma Torreira non mi pare sia tanto più forte. Inoltre, Diawara ha una personalità spiccata e probabilmente non è funzionale al gioco di Ancelotti, ma per altri moduli può essere determinante. A Napoli non ha mai trovato tanto spazio perchè tra Allan, Hamsik e l'esplosione di Jorginho, ha avuto davanti a se mostri sacri.

La Roma deve vendere e fare cassa quindi attenzione perchè a centrocampo c'è grande qualità. Detto questo, pure se vendi qualcuno e cedi Manolas al Napoli in cambio di Diawara più soldi, credo sia un'operazione conveniente per entrambi.

James Rodriguez è compatibile con Milik lì davanti. Fa fatica a ricevere palla spalle all'avversario, ma non deve stare fermo, ma variare su tutto il fronte d'attracco e per questo è importante affiancarlo a Milik che gli porta via un uomo. James è il classico giocatore di squilibrio che piace ad Ancelotti".