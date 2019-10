Somma sta con Ancelotti: "E' di un altro pianeta, già alla Reggiana nessuno poteva competere con lui!"

L'allenatore Mario Somma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui temi di casa Napoli: "Le prestazioni del Napoli sono state più che convincenti, si è trovato con due sconfitte immeritate. Il Cagliari contro Napoli e Roma ha superato la metà campo al massimo tre volte. Questo nel Napoli può essere un micro problema, dare solidità ad un gruppo: al di là del risultato, fidarsi di Milik e puntare su Milik, il cambiare costantemente porta qualche positività ma anche qualche problema, il giocatore che sente fiducia ti dà sempre qualcosa in più. Io voglio bene a tutti gli allenatori, Ancelotti è di un altro pianeta. Leggo che secondo alcuni lui sarebbe in grado di gestire solo i campioni, ma non esiste! Ricordo il primo Ancelotti alla Reggiana, nessuno poteva competere a livello tattico per come lui faceva muovere la sua squadra".