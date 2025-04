Sorrentino: "Caprile? La cifra per il riscatto è bassa"

Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Facevo il raccattapalle in quel Bologna-Napoli che finì 2 a 2 e consegnò lo scudetto al Napoli visto il goal di Sotomayor al Milan.

Io finì per festeggiare coi calciatori del Napoli negli spogliatoi e mio padre non mi trovava. Caprile e il diritto di riscatto a favore del Cagliari? 8 milioni per il riscatto sono pochi perché Caprile è forte ed anche giovane. Il Napoli preferisce puntare su Meret, è evidente”.