Sorrentino: "Mai avuto dubbi su Meret. Napoli? Ha tre partite di vantaggio"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Sorrentino, ex calciatore: “Nel momento in cui c’è la pausa dove noi non ci siamo c’è rischio di infortunarsi, le amichevoli a più di tanto non ti porta. Secondo me si poteva evitare di giocare.

Il gol di Alaba? Sì, è un errore di Donnarumma, lo ha detto anche lui. Ogni anno i palloni sono sempre più leggeri. C’è da fare i complimenti a Gigio che ha ammesso l’errore e non tutti lo fanno. È vero che è anche colpa sua, ma sembra che chi ha calciato stesse tirando il pallone Super Tele. Si sta facendo sempre in modo che noi continuiamo a vedere che i portieri prendono gol da 25/30 metri perché ci sono questi palloni che se vengono colpiti in un certo modo cambiano di direzione, per il portiere al giorno d’oggi è più complicato.