Sorrentino racconta: "Quando mi presentai davanti a Maradona con la maglia della Roma..."

Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Maradona è e sarà il mio idolo, avevo un papà che lo sfidava in campo e avevo tante maglie a casa. Mi presentai davanti a lui con la maglia della Roma. In questi giorni mi è capitato di riguardare le foto e mi sono detto 'Ma cosa avrà pensato Maradona?'. Io l'ho visto a Cagliari e a Bologna. Io avevo 9 anni, ero sul divano di casa. Mio padre si preparava per andare in ritiro. Lui mi disse che gliel'avrebbe chiesta. Io gli dissi che Maradona gli avrebbe segnato due gol e così andò. Averla ancora oggi per me è importante".