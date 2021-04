Sorrentino su Ospina: "Si espone sempre con le sue uscite e rischia più di altri di farsi male"

Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ora che sono tornati gli infortunati inizia ad avere le giuste rotazioni e arrivano anche i risultati. La lotta Champions è molto avvincente. Ospina? Ieri gli è arrivato un tir addosso, Gabbiadini, ma lui si espone sempre in uscita alta o bassa e questo lo mette più a rischio. Ci sono portieri più passivi, che stanno inchiodati in porta, e hanno meno rischi".