Sosa avverte sul Monza: "Molto chiuso, poi tanti lanci lunghi su Djuric per salire"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato della sfida al Monza: "Conte tiene i piedi per terra? L'entusiasmo va bene, le motivazioni devono essere al massimo, ma bisogna tenere i piedi per terra e non è brutto dirlo. Nessuno si nasconde, ma non dimentichiamo il decimo posto e vedo già griglie, le facciamo anche noi, io per primo, ma questa partita può essere una trappola in un momento difficile per Nesta.

Il Monza ha segnato pochissimo finora ed ha un calendario difficile con Napoli, Roma e Verona fuori. Vorrei capire anche la situazione di Nesta, quando sei in discussione non rischi tanto e fai una partita chiusa, conservativa, è normale, anche io nel mio piccolo in serie D. Immagino tutte palle lunghe per Djuric per poi giocare sulle seconde linee".