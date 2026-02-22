Sosa: "Palladino con Champions e infortuni. Mi auguro una cosa per il Napoli..."

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, ha commentato i temi principali di Atalanta-Napoli, in programma quest'oggi alle ore 15:00. Di seguito le sue dichiarazioni: "L'Atalanta si gioca probabilmente l'ultima chance di arrivare in Champions, la classifica parla di 42 punti ed è l'ultima chance di competere per il quarto posto. Questa settimana Palladino potrebbe dire che c'è il calendario che gli mette molta pressione, oppure gli infortunati perché hanno perso anche De Ketelaere e Raspadori.

Dall'altra parte il Napoli arriva, come con il Genoa, con una settimana tipo, però a Genova non abbiamo visto una grande prestazione: sì, abbiamo visto un grande risultato con il rigore molto discusso su Vergara, ma non abbiamo visto una grande prestazione. La prestazione è quella che ti fa arrivare al risultato, sì, ma a volte anche no: ci sono delle partite in cui basta portare il risultato a casa. Però quando hai la settimana tipo puoi lavorare meglio, puoi recuperare qualche calciatore magari dal punto di vista psicologico ma anche fisico, e soprattutto lavorare sotto l'aspetto tattico. La prestazione, è quello che che mi auguro contro l'Atalanta".

